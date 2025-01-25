«القاهرة الإخبارية»: وجهة سيارات الصليب الأحمر غير معروفة إلى الآن

قال بشير جبر مراسل قناة مراسلة القاهرة الإخبارية، من وسط غزة، إن بالفعل تم تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان الساحة بغزة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن واجه سيارات الصليب الأحمر غير واضحة حتى الآن هل سيتم تسليم هؤلاء المحتجزات عبر أقرب نقطة في مدينة غزة أو حتى حاجز نتساريم الذي يتواجد بالقرب أم ستعود السيارات الأربعة للصليب الأحمر عبر طريق صلاح الدين الذي سلكته وصلولًا إلى معبر كرم أبو سالم في المنطقة الشرقية الجنوبية لمدينة رفح ومن هناك سيتم تسليم المحتجزات الأربع.

وتابع: «كانت السيارات الأربعة التي تتبع الصليب الأحمر كانت قد دخلت قبل نحو ساعة ونصف من خلال معبر كرم أبو سالم إلى شرق مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وسلكت طريق صلاح الدين وصولًا إلى مدينة غزة».