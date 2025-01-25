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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

جامعة بنها تشارك
جامعة بنها تشارك في معرض القاهرة
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شاركت جامعة بنها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، وذلك من خلال تنظيم زيارات طلابية خلال فعاليات المعرض، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

من ناحية أخرى شارك طلاب الجامعة في الندوة التثقيفية التي نظمتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بعنوان "بؤرة الصراع الإقليمي ومخاطرالأمن القومي المصري"، خلال فعاليات المعرض وحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا واسرائيل سابقا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ 56 قد شهد إقبال جماهيريا أول يوم لاستقبال الجمهور.

جامعة بنها تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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رئيس جامعة بنها فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56