رائد العزاوي: عودة العراق إلى مهرجان " فيتور" السياحي بمدريد دليل تعافي البلد

السبت 25/يناير/2025 - 11:21 ص

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات ان عودة العراق إلى مهرجان ( فيتور) السياحي الدولي بعد غياب لأكثر من ثلاثين عام دليل على عودة العراق للعب دوره الاقليمي والدولي.

وإضافة العزاوي في تصريحات صحافية لاذاعة مدريد الناطقة بالإسبانية ان سفارة العراق في إسبانيا بذلت جهود كبيرة لنجاح مشاركة العراق.

وبين العزاوي: ان سفير العراق الدكتور صالح التميمي عمل مع طاقم السفارة منذ نحو 10 اشهر لان يكون جناح العراق في المهرجان بمستوى يليق بسمعة العراق وبما يظهر تاريخ وحضارة العراق، وان تلك الجهود تبلورت بشكل كبير اثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني لإسبانيا في نهاية شهر نوفمبر الماضي نتج عنها خطوات مهمة لمساهمة إسبانيا في جهود التنمية والبنى التحتية.

واشار العزاوي: ان تطورا واضحا ظهر في شكل العلاقات العراقية الإسبانية خلال السنتين الماضيتين من خلال الاستفادة من الخبرات الإسبانية في اقامة مشروع مترو بغداد وخط السكك الحديد في البصرة، والعديد من المشاريع الكبرى التي يسعى العراق لأقامتها عبر تنفيذها من شركات

إسبانية رصينة.

وكان النجاح العراقي في مهرجان فيتور السياحي ذا رمزية تاريخية حيث مدخل الجناح وضع على جانبيه مجسم للثور المجنح وهو رمز من رموز الحضارية الآشورية

وكانت رابطة الشركات السياحية العراقية ساهمت في المهرجان عبر العديد من الشركات السياحية التي قدمت برامجها للزائرين وايضًا لنظيراتها من الشركات العالمية.

جدير بالذكر ان وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور احمد فكاك البدراني افتتح الجناح العراقي واجرى سلسلة من اللقاء بوزراء السياحة العرب والأجانب، في ظل جهود الحكومة العراقية لانجاح بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025.