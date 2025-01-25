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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تسليم المحتجزات الإسرائيليات في ميدان فلسطين «الساحة» بغزة

تسليم المحتجزات
تسليم المحتجزات الإسرائيليات في ميدان «الساحة» بغزة
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قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من وسط غزة، إن سيارات الصليب الأحمر وصلت إلى قطاع غزة الآن وجاء من خلال معبر كرم أبو سالم مرورًا بجنوب قطاع غزة على طريق صلاح الدين باتجاه مدينة غزة، وهذا يعني ان التسليم سيكون في غضون ساعة تقريبًا.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء،«عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية»، أن التسليم سيكون في ميدان فلسطين المعروف باسم «الساحة»، في قلب مدينة غزة وخلال الساعة القادمة سيكون هذا التسليم قد أتم ومن ثم ستقوم إسرائيل بعد استلام المحتجزات الأربع بعملية إفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين سيصل جزء كبير منهم إلى معبر كرم أبو سالم.

وتابع: « هناك حركة نشطة للسيارات في طريق صلاح الدين الذي يربط  المحافظات الجنوبية بالوسطى وبمدينة غزة الشمال ببعضهم البعض»، مشيرًا إلى أن طريق الرشيد الساحلي سيكون مخصص لعبور المشاة من المنطقة الغربية لمخيم النصيرات باتجاه المنطقة الغربية الجنوبية لمدينة غزة في مساحة تقدر بنحو 6 كيلو متر وهذه المسافة سيقطعها الفلسطينيين مشيًا على الأقدام.

الصليب الاحمر قطاع غزة معبر كرم أبو سالم طريق صلاح الدين