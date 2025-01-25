"حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر في إطار صفقة تبادل الأسرى

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أربع مجندات إسرائيليات محتجزات لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسلمت كتائب القسام المجندات الأربع المحتجزات في القطاع إلى الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حيث احتشد مئات السكان، وسط انتشار مكثف لعناصر كتائب القسام و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بلباسهم العسكري وأسلحتهم.

واحتجزت حركة حماس المجندات الأربع قبل أكثر من 15 شهرا، إثر هجوم غير مسبوق شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتمكنت خلاله من أسر أكثر من 200 إسرائيلي وإسرائيلية، بينهم عشرات الضباط والجنود.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أعلن في تصريح أمس أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

في المقابل، وبمقتضى الاتفاق، من المقرر أن تفرج إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن 120 من الأسرى الفلسطينيين ذوي المؤبدات و80 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى - في الشق المتعلق بتبادل الأسرى -، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.

والأسبوع الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.. وبموجبه أفرجت "حماس" "الأحد" الماضي عن 3 محتجزات إسرائيليات، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 90 من الأسرى الفلسطينيين (69 أسيرة و21 طفلا) وكلهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.