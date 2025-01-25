قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار

وجهت السيدة انتصار السيسي التحية والتقدير لرجال الشرطة قائلة: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، درع مصر وحماتها.



وأضافت:" تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار، كل عام وأنتم فخر الوطن".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة و الأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

