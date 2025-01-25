رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء في برقية التهنئة: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي جامعة المنوفية ، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الباسلة ال٧٣، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يديم علي مصر الأمن والإستقرار والتقدم والرخاء فى ظل قيادته الحكيمة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد ، أن عيد الشرطة يعد ملحمة تاريخية جسدت تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل، موجهًا التهنئة لقيادات ورجال الشرطة، عيون مصر الساهرة، وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم فى تحقيق أمن البلاد والمواطنين،مشيدا بتضحيات رجال الشرطة للحفاظ علي الأمن ، مؤكدا أن مصر لن تنسى الشهداء الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداءًا للوطن.

كما ثمن الدكتور أحمد القاصد، دور رجال الشرطة المصرية البواسل وجهودهم الملموسة في محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن ومحاربة الفساد وتأمين الأفرادوالممتلكات ،داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة .



كما توجه الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري ، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، مؤكدا على دعم الجامعة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة ومسيرته الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية 2023 .