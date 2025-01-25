شاهد| لحظة تسليم حماس 4 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، اليوم لحظة تسليم المجندات الإسرائيليات الأربع المحتجزات لدى حركة "حماس"، وذلك ضمن اتفاق تهدئة شمل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإسرائيليين.

وأظهرت اللقطات التي بثتها القناة لحظات تسليم المجندات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقلهن إلى جهة آمنة بحضور ممثلين عن الوساطة الدولية.

وتجمع عشرات من عناصر حركة "حماس"، اليوم ،في ميدان الساحة بمدينة غزة، استعدادًا لتسليم أربع مجندات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عناصر الحركة وصلوا على متن شاحنات صغيرة حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي ، تمهيدًا لإتمام عملية التسليم.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول مشارك في العملية لوكالة "رويترز" بأن فريقًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر دخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم بهدف استلام المجندات.

تتضمن الدفعة الثانية الإفراج عن أربع مجندات إسرائيليات، هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني، من بينهم 120 أسيرًا محكوم عليهم بالمؤبد و80 آخرين ذوي أحكام مرتفعة.

ويأتي هذا في إطار اتفاق هدنة بين "حماس" وإسرائيل يشمل إطلاق سراح المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.

كما ينص الاتفاق، في يومه السابع، على انسحاب قوات الاحتلال من شارع الرشيد إلى شارع صلاح الدين، وتفكيك المنشآت العسكرية الإسرائيلية هناك، مع السماح للسكان بالتحرك بحرية وبدء عودة النازحين داخليًا.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، يتم إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وإذا نُفذت هذه المرحلة بنجاح، ستبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق سراح باقي المحتجزين الأحياء وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين.

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