رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2025 محافظة البحيرة

شهدت الساعات الماضية تزايد معدلات البحث من أولياء الأمور للتلاميذ بالصف الثالث الابتدائي، لمعرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 2025-2024 بمحافظة البحيرة، وذلك بعد الانتهاء من أداء امتحانات نصف العام الأسبوع قبل الماضي، ونستعرض معكم بشكل تفصيلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024-2025، في المدارس فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي وإعلان النتائج فور اعتمادها من مديري المدارس حتي يتمكن التلاميذ من معرفة نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول من عام 2025، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم أو مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة من هنا .

. ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الالكترونية على الموقع الرسمي.

ابحث عن الرابط المخصص لاستعلام عن نتائج الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول من عام 2025.

قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة مثل رقم الجلوس أو الاسم وتاريخ الميلاد.

انتظر حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة، وتأكد من كتابة أو طباعة النتيجة للاحتفاظ بها.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بمحافظة البحيرة، يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 واستمرت حتي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

تطبيق نظام البوكلت للشهادة الإعدادية

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة، فى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 للشهادة الإعدادية ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

واعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وانتهت يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية، ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات).

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية للصم وضعاف السمع.

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة.

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية المهنية.