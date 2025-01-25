جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الجامعة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، وذلك من خلال تنظيم زيارات طلابية خلال فعاليات المعرض، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية، وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

من ناحية أخرى شارك طلاب الجامعة في الندوة التثقيفية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "بؤرة الصراع الإقليمي ومخاطرالأمن القومى المصري" خلال فعاليات المعرض، وحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا سابقا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ 56 قد شهدت إقبالًا جماهيريا أول يوم لاستقبال الجمهور.