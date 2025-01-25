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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري والقناة الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستعد فريق الجونة لملاقاة نادي الزمالك في مباراة تجمعهما بعد غدًا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، مع فريقه والجهاز الفني، وذلك لحسهم على محاولة استعادة روح الفريق والتغلب على منافسه خلال المباراة، وقام الفريق بعمل تدريبات بدنية مكثفة وذلك للاستعداد للمباراة.

في سياق آخر، تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي للمباراة.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق نحو 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

نادي الزمالك الجونة الدوري المصري علاء عبدالعال