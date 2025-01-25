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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقر طفلا.. بلطـجي يروع المواطنين في بني سويف باستخدام الكلاب

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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أقدم بلطجي على ترويع مهندس ونجليه مقيمين بمدينة بني سويف باستخدام كلبين بوليسيين ، ما أدى إلى عقر كلب منهما لطفله " حمدي " البالغ من العمر 6 أعوام وتخويف شقيقه الأصغر " سند " 4 أعوام.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن بني سويف اللواء أسامة جمعة ، أمس، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف المقدم محمد الجبالي بورود بلاغ لقسم الشرطة ، بعقر طفل من كلب بوليسي هاجمه بحي الرمد - دائرة القسم ، بعد إعطاء أمر من صاحب الكلب بالهجوم عليه وشقيقه الأصغر ووالده.

وتوجه المهندس عبد الرحمن حمدي سيد الطويل ، إلى ديوان قسم شرطة بني سويف بصحبة نجله المعقور من الكلب وحرر محضر بالواقعة ، حمل رقم ٢١٩٦ لسنة ٢٠٢٥ جنح القسم ، للعرض على النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين من التقرير الإبتدائي أن الطفل حمدي عبد الرحمن حمدي ، به جرح سطحي بالفخذ الأيسر نتيجة " ادعاء عقر حيوان ".

بينما تبين من الكشف الطبي الظاهري أن والد الطفل مصاب بسحجات بالركبة اليسرى وجرح سطحي بالإصبع الأكبر للقدم اليمنى ، ووجود سحجة بالقدم اليسرى .

وذكر والد الطفل ، في محضر الشرطة أن بلطجي وصديقه كان بصحبتهما كلبين بوليسيين أعطى واحد منهما أمر للكلاب بالهجوم عليه وعلى نجليه ما أدى إلى عقر طفله " حمدي " في فخذه الأيسر ، ما دفعه إلى المحاولة لإبعاد الكلاب عن نجليه بإلقاء حقيبة يد عليهما، حتى أبعدهما عنهما وأسرعا من الخوف والهلع إلى المنزل .

بينما استقل البلطجي دراجته البخارية وحاول الفرار ولكن الأب ظل ممسكاً بالدراجة من الخلف ، وقائدها يسير مسرعاً في محاولة منه للفرار ، حتى أوقعه على الأرض والدراجة خاصته ، بعد أن سحله، ونتيجة لذلك أصيب الأب بسحجات ، وسقطت من البلطجي سلسلة حديدية طولها حوالي 70 سم بها حلقتين كبيرتين وأيضاً سقطت اللوحة المعدنية الخلفية وجزء من " الرفرف " الخاص بالدراجة البخارية ، ولوحظ أن الجزء العلوي من اللوحة المعدنية والذي يحوي الحروف الأبجدية، مطموسا ، بينما الأرقام ظاهرة ، وارفقت اللوحة والسلسلة بمحضر الشرطة.

تحفظ الأب والجيران على صديق البلطجي ، ويدعى " رمضان " داخل المنزل ، والذي أنكر معرفة صديقه ، حتى وصلت الشرطة واصطحبوه إلى ديوان القسم ، لمناقشته وإرشاده على زميله الذي لاذا بالفرار.

هذا وتكثف مباحث قسم شرطة بني سويف جهودها لضبط المتهم الهارب ، لعرضه على النيابة العامة.

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