صحة سوهاج: إجراء 122 عملية جراحية و75 قسطرة قلبية بمستشفى طهطا العام

أشاد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج بجهود الكوادر الطبية بمستشفى طهطا العام وأثنى على مجهوداتهم المبذولة للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح دويدار، أنه تم مؤخرًا وخلال الشهر الماضي إجراء 122 عملية جراحية ما بين متوسطة وكبرى، كما تم إجراء 75 عملية قسطرة قلبية أيضًا الشهر الماضي.

وثمن دويدار جهود الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد صابر مدير المستشفى، وذلك لمجهوداتهم الكبيرة ومشاركاتهم في تنفيذ المبادراة الرئيسية القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن قسم القسطرة يجري عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا على أن جميع الكوادر الطبية بالقسم تقدم جهود مضنية في سبيل راحة المرضى وعلاجهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار دويدار إلى أن مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة أصبحت فخر للجميع وسيتم دخولها للخدمة تباعًا، موضحًا أنه تم إعداد خطط تشغيلها من قبل مديرية الصحة والسكان بسوهاج.