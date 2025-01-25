ناشئات الأهلي 2009 يواجه زد في الدوري

يلتقي فريق الكرة النسائية لناشئات النادي الأهلي لمواليد 2009 بقيادة إكرامي فرج، المدير الفني للفريق، اليوم السبت، بنادي زد، وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية 2009.

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على ملعب التجمع الخامس بالنادي الأهلي.

وكان قد تم تأجيل العديد من المباريات للناشئات، وذلك لإقامة مباريات المنتخب الوطني لتحت 2017 والتي أقيمت على مدار الايام الماضية.

وفي سياق آخر، حقق فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالأهلي فوزًا ثمينًا أمس الجمعة، على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق هنا عثمان ومريم عفيفي في الشوط الأول، وأضافت مريم خميس الهدف الثالث للفريق في الشوط الثاني من عمر المباراة.