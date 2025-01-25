تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته لـ فبراير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته بروض الفرج بعد نشوب مشاجرة بينهم ادارايا، لدور فبراير.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة



و بإجراء التحريات التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته حيث قام على أثرها المتهم بخنق المجني عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

