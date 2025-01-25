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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر سيتسلم المحتجزات الأربعة خلال الدقائق المقبلة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الصليب الأحمر سيتسلم المحتجزات الأربع خلال الدقائق المقبلة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وكالة "رويترز" أن موظفي الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام أربع محتجزات إسرائيليات من حركة حماس، وفق ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قامت حماس يوم الأحد الماضي، الموافق 19 يناير، بتسليم ثلاث محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في ميدان السرايا بوسط مدينة غزة.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير، في تمام الساعة 11:15 صباحًا، بعد استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لمدة 471 يومًا.

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