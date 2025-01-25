ديانا"... بوابة "الناتو" لمواكبة التغيرات الميدانية في جبهات القتال

يسعى "حلف شمال الأطلنطي" (الناتو)، إلى اللحاق بركب التطورات العسكرية المتلاحقة لمواكبة التغيرات الميدانية التي طرأت على بيئة جبهات القتال وتكتيكات المعارك، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدفاع الأوكراني خلال الحرب مع روسيا، وذلك عبر آليته المستحدثة للإسراع في إدماج المبتكرات الحديثة والمتطورة ذات الاستخدام المزدوج، التي تطورها شركات القطاع الخاص التكنولوجية والناشئة.

وتقول دورية "جينز" المتخصصة في الشؤون العسكرية إن الحلف أسس لهذا الغرض آليته المبتكرة "مسرع الابتكار الدفاعي لحلف شمال الأطلسي"، التي تعرف اختصارًا باسم "ديانا"، التي وضعت نُصب أعينها القطاع الخاص، الذي ازدادت ابتكاراته في المجالات الدفاعية، وكان أغلبها قد طُور في الأساس لأغراض تجارية ومدنية.

وتستهدف "ديانا" دعم المطورين لمثل هذه التكنولوجيات المزدوجة، لمساعدتهم في الخروج بمنتجاتهم إلى الأسواق وضمان منافع طويلة الأجل لأعضاء الحلف.

وتشير الدورية إلى أن حلف "الناتو" أطلق آليته في عام 2023 بهدف الاستعانة بالقدرات المستقبلية المتوافرة لدى المطورين والمبتكرين للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج في مجالات بعينها.

ووفقا لدورية "جينز" فإن تلك الأهداف تحققت بطرق عدة، فقد طُرحت "ديانا" كبرنامج مسرع للابتكار والتحديث، وساهمت في توفير شبكة تجريب مركزية تجمع بين المطورين والمبتكرين التجاريين والمستخدمين النهائيين للتكنولوجيا الدفاعية.

كما وفرت لهم التمويل اللازم، وهيأت أكثر من 20 موقعًا للمسرع الابتكاري، وأكثر من 180 مركزًا تجريبيًا لعرض التكنولوجيات المتطورة واختبارها، ولتقديم الرعاية والإشراف من جانب علماء ومهندسين وشركاء صناعيين وغيرهم من الخبراء.

كما أن "ديانا" هيأت للمستثمر التجاري شبكة وصول إلى تمويلات من طرف ثالث ومسارات وسبل للنفاذ إلى أسواق "حلف شمال الأطلنطي" لعرض المبتكرات والتكنولوجيات المتطورة في المجالات الدفاعية، وفق دورية "جينز".