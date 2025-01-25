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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هربا من جحيم الإدمان.. شاب ينهي حياته بتناول مية نار في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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انهى مدمن حياته بطريقة مأساوية حيث تناول ماء النار هربًا من جحيم الإدمان بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

مدمن ينهي حياته بماء النار في البدرشين 

تلقى الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إقدام شاب علي إنهاء حياته بدائرة المركز.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وتناول ماء النار منهيًا حياته هربًا من جحيم الإدمان، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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