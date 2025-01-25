السيسي: ندفع بقوة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ومنع أي محاولات للتهجير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سعي مصر إلى نبذ العنف والسعى نحو السلام قائلًا: وبحكم مسؤوليتها التاريخية، ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية، تسعى مصر بكل طاقاتها وجهودها المخلصة، إلى نبذ العنف والسعي نحو السلام.

وأضاف الرئيس السيسي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد شاهدًا حيًا على هذه الجهود الدءوبة، والمساعي المستمرة التي تبذلها مصرإلى جانب شركائها في هذا الشأن.

وتابع الرئيس، سوف ندفع بمنتهى القوة، في تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة لأنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم ترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.