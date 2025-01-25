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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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فضائيات

كاتب صحفي: إبراز النضال الوطني واستعراض إنجازات الشرطة فريضة وطنية

عيد الشرطة
عيد الشرطة
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أكد أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، أن إبراز النضال الوطني وتكريم الشهداء ورد الجميل من خلال إبراز أسماءهم واستعراض إنجازات الشرطة يعد فريضة وطنية لابد من عمله ويتسلمها جيل بعد جيل، متابعًا: «في عيد الشرطة، احنا قدام ملحمة تاريخية، في مواجهة الاحتلال البريطاني، وأثبت رجال الشرطة والشعب المصري أن في مصر الكرامة والشرف أعلى من أي اعتبار أخر».

وأوضح «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن رجال الشرطة يواجهون تحديات في كل عصر وهم على قدرها وقادرين على التصدي لهذه التحديات، مؤكدًا أن جهاز الشرطة المصري هو جهاز متطور مع العصر ومتطور مع الجريمة، منوهًا بأن هناك فرع لمباحث الجرائم الإلكترونية موجودة في كل مديريات الأمن ويلجئ لها المواطن المصري مباشرة.

وشدد على أن مباحث الجرائم الإلكترونية موجودة ويمارس عمله في الدولة المصرية منذ 15 عامًا، والمواطن هو المعني والأساسي بالموضوع؛ لأنه هو من يعاني من هذه الجرائم.

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