تجديد حبس المتهم بإطلاق النار علي خاله وابنه بسبب الميراث في الحوامدية

جدد قاضي المعارضات، حبس شاب قام بإطلاق النار من سلاح ناري (بندقية خرطوش) على خاله ونجل خاله، وذلك بسبب خلافات على الميراث، في منطقة الحوامدية، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب يدعي "حمزة" 25 سنة، بإطلاق النار من سلاح ناري بندقية خرطوش علي خاله ونجل خاله بسبب خلافات علي الميراث، مما تسبب في إصابتهما بطلقات نارية وجري نقلهما إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.