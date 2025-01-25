المكسيك ترفض استقبال طائرة أمريكية تقل مهاجرين مرحلين

رفضت المكسيك طلبًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين تقرر ترحيلهم من البلاد بالهبوط في أراضيها.

وحسب موقع (CNBC)، كانت طائرتان عسكريتان أمريكيتان، تقل كل منهما نحو 80 مهاجرًا، قد توجهتا إلى جواتيمالا، ولكن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من المضي في الرحلة الثالثة التي كانت مقررة إلى المكسيك، وذلك بعد رفضها استقبال تلك الطائرة.