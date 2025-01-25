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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك ترفض استقبال طائرة أمريكية تقل مهاجرين مرحلين

المكسيك
المكسيك
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 رفضت المكسيك طلبًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين تقرر ترحيلهم من البلاد بالهبوط في أراضيها.
وحسب موقع (CNBC)، كانت طائرتان عسكريتان أمريكيتان، تقل كل منهما نحو 80 مهاجرًا، قد توجهتا إلى جواتيمالا، ولكن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من المضي في الرحلة الثالثة التي كانت مقررة إلى المكسيك، وذلك بعد رفضها استقبال تلك الطائرة.

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