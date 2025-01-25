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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ننشر أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حماس

مجندات إسرائيليات
مجندات إسرائيليات
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أعلنت حركة حماس الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات بموجب صفقة تبادل المحتجزين والأسرى اليوم السبت، في المقابل ستفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشرت حماس أسمائهن وهن: "كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، ليري إلباج".

وانتشر مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس وسط مدينة غزة، استعدادًا لتسليم 4 أسيرات إسرائيليات، في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

و فى السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال المتحدث باسمه دانيال هاجاري، إنه سيتم توفير الإسعافات الأولية والمرافقة الشخصية للأسيرات الأربع في نقاط الاستقبال الأولى قبيل توجههن للمستشفيات ولقاء عائلاتهن.

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