قرار جديد ضد المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب

جدد قاضي المعارضات حبس 3 اشخاص قاموا بإضرام النيران في سيارة شقيق الفنان عمرو دياب بمنطقة الحوامدية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وتكليف المعمل الجنائي بفحصه، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كاميرات المراقبة فضحتهم

وكشفت التحقيقات والاطلاع على كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص بالواقعة، حيث قاموا بسكب مادة قابلة للإشتعال على مقدمة السيارة أثناء إصطفافها ما أدى لإحراق السيارة من المقدمة وارتفاع النيران، قبل أن يتم إخمادها بمعرفة الأهالي.



تفاصيل الواقعة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، كما اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.