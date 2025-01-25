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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: نرحب بمواطنينا العائدين من الولايات المتحدة

المكسيك
المكسيك
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 أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم /السبت/ أن الحكومة مستعدة للتعاون مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ترحب بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة. 
وذكرت الوزارة - في بيان نقله (راديو فرنسا الدولي) - أنه "بعد أن أعلن البيت الأبيض أن المكسيك قبلت أربع رحلات جوية في يوم واحد للمواطنين المرحلين، فإننا نعلن أننا سنقبل دائما وصول المكسيكيين إلى أراضينا بأذرع مفتوحة

الخارجية المكسيكية واشنطن الولايات المتحدة