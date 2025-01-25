أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم /السبت/ أن الحكومة مستعدة للتعاون مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ترحب بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقله (راديو فرنسا الدولي) - أنه "بعد أن أعلن البيت الأبيض أن المكسيك قبلت أربع رحلات جوية في يوم واحد للمواطنين المرحلين، فإننا نعلن أننا سنقبل دائما وصول المكسيكيين إلى أراضينا بأذرع مفتوحة
العالم
المكسيك: نرحب بمواطنينا العائدين من الولايات المتحدة
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أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم /السبت/ أن الحكومة مستعدة للتعاون مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ترحب بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.
أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم /السبت/ أن الحكومة مستعدة للتعاون مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ترحب بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.