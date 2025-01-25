الدفاع الإيطالية تتعاقد على مناظير رؤية يدوية لتحديث مدفعيتها

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أنها اختارت شركتي "هول& واتس" للبصريات الدفاعية، و"إيريس" لتصنيع المركبات الدفاعية المتخصصة، لتزويدها بأكثر من 54 منظومة رؤية يدوية مخصصة لمدفعية الجيش الإيطالي من طراز "إف إتش70" عيار 155 ملم، ضمن برنامج تحديث للمدفعية في منتصف عمرها.

ونقلت دورية "جينز" العسكرية عن ممثل شركة "هول &واتس" قوله إنه "بينما تتجه الجيوش إلى تبني أحدث التقنيات الرقمية المتطورة في نظم الملاحة والسيطرة النيرانية، فإن جيوشًا أخرى، من بينها الجيش الإيطالي، أبدت رغبتها في الحصول على منظومات رؤية يدوية كاحتياطي لها، في حال فقدان التيار الكهربي، أو التدمير، أو غيرها من الحوادث الأخرى".

ورغم أنه لم يفصح عن قيمة العقد المبرم، فإن ممثل الشركة قال إن "أول 10 أجهزة رؤية يدوية من المقرر تسليمها في نهاية مايو المقبل، وهناك 22 جهازًا آخر سيجري تسليمها في نهاية نوفمبر، و22 أخرى في نهاية نوفمبر لعام 2026".

ويستهدف التعاقد الاستفادة من خبرات "هول& واتس" في مجال منظومات الرؤية اليدية، بالتعاون مع خبرة شركة "أريس" في تصنيع المركبات الدفاعية وتحديث منظوماتها.

وطُور المدفع من طراز "إف إتش 70"، بتعاون ثلاثي بين ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في سبيعنيات القرن الماضي، ولا يزال الجيش الإيطالي هو الوحيد بين الدول الثلاث الذي يستخدمه حتى الآن.

وتقول دورية "جينز" العسكرية إنه بين 164 قطعة من المدافع المقطورة "إف إتش 70" المتوقعة لدى إيطاليا، يعتقد أن القطع المنتشرة لدى وحدات الجيش تبلغ نحو 120 مدفعًا، بينما يدخل الباقي ضمن الأسلحة الاحتياطية. إلا أن إيطاليا أعلنت في 2022 تزويدها لأعداد، لم تفصح عنها، من مدافع "إف إتش 70" إلى أوكرانيا.