القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ جاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى إختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمـد صلوات الله عليه وسلامه، أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات فى ظل قيادتكم الوطنية لمسيرته.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون وفاءهم للمهام الوطنية التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة محمـد صلوات الله عليه وسلامه فى الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة.

وفقكم الله إلى مافيه عزة مصر والخير لشعبها العظيم.،

وكل عام وسيادتكم بكل الخير.،

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، كما أصدر الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.