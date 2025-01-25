"العدل": قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية موسعة، تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي الخالدين بمحافظة كفر الشيخ، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الثالثة من نوعها التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات، حيث سبق وأن جرى تنظيم قافلتين مماثلتين على مدى الشهرين الماضيين، الأولى بمحافظة قنا، والثانية بمحافظة سوهاج.

وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى (مصر الدولي) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

كما ستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية للتعريف بأهمية المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) وذلك في تمام الساعة الـ 5 وحتى الـ 7 من مساء بعد غد "الإثنين" بذات مقر تنظيم القافلة، ويحاضر فيها الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم وعميد كلية طب القاهرة الأسبق، والدكتور حاتم الأطروش أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني ورئيس المجلس العلمي للزمالة المصرية للرعاية المركزة، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة والعضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي.