تفعيل وحدة العناية المركزة بمستشفى الشيخ زويد المركزي بعد تطويرها

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء تفعيل تشغيل وحدة العناية المركزة في مستشفى الشيخ زويد المركزي بعد تطويرها بتوجبهات الدكتورة خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ محافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور محمد فوزي، مدير مستشفى الشيخ زويد، إن وحدة العنايه المركزه بسعة 8 أسرة بكامل تجهيزاتها و5 أجهزة تنفس صناعي و8 مونيتور، لافتًا إلى أنه تم حجز حالتين بالعناية.

وأشار إلى تواجد عدد من تخصصات الجراحه العامة والعظام لتلبية احتياجات أهالي الشيخ زويد، مما يمثل طفرة نوعية متميزة في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما تم مرور لجنة الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة على الأقسام الداخلية بمستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك للتأكد من انتظام العمل بمنظومة النفايات وجاهزية العمل بمحرقة مستشفى الشيخ زويد.

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن خطة تحرك سيارة النفايات الطبية الخطرة بشمال سيناء والتي سوف تتحرك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 26-27-28-1- 2025 على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك لرفع النفايات الطبية الخطرة للتخلص الأمن من النفايات الطبية عن طريق المحارق الطبية لعدم التلوث وانتشار الأمراض المعدية والحفاظ على البيئة المحيطة ولن يتم رفع أي كراتين أو عبوات بلاستيك، كما سيتم رفع الأكياس الحمراء والسيفتي بوكس فقط.