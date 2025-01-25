السبت 25/يناير/2025 - 10:43 ص

استقر سعر الدولار اليوم في مصر 25-1-2025، وبلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني"، ثم 50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، القاهرة،الإسكندرية، سايب، ميد، التعمير والاسكان، البركة، العربي الإفريقي الدولي فيصل الاسلامي، والتجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع في بنك HSBC، ثم 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع في بنكي نكست وقناة السويس"، و50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات".

كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع في بنوك “التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي”، وجاء أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.