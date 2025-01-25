أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن مركبات الصليب الأحمر تدخل غزة من معبر كرم أبو سالم لتسلم المحتجزات الإسرائيليات.

من المتوقع أن تُفرج حركة حماس، يوم السبت، عن أربع مجندات إسرائيليات كجزء من الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وذلك وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين.

و سيتم تسليم المجندات الأربع للصليب الأحمر في منطقة "الساحة" بمدينة غزة.

وكانت حركة حماس قد نشرت، أمس الجمعة، أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر إطلاق سراحهن، وتتراوح أعمارهن بين 19 و20 عامًا.

كما أكد منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماءهن، وهي: دانييل جلبوع، كارينا أرئيف، ليري ألباغ، ونعمة ليفي.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استلام قائمة بأسماء المحتجزات عبر الوسطاء.

تفاصيل الصفقة

المجندات الأربع، اللواتي اختُطفن خلال أدائهن الخدمة العسكرية في هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، سيتم إطلاق سراحهن مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين. ورغم عدم الإعلان عن عدد المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن بعضهم سيُعاد إلى قطاع غزة وآخرون إلى الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية مقرّبة من حماس، فإن كتائب القسام وفصائل المقاومة ستُبلِغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد لتسليم المجندات الأربع، وفق الآليات المتفق عليها.

المرحلة الأولى من الصفقة

تشمل الصفقة، التي تمتد على ثلاث مراحل، إعادة 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني. وفي الأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ثلاث مجندات إسرائيليات مقابل 90 معتقلًا فلسطينيًا. وحتى الآن، أُطلق سراح 26 محتجزًا من غزة، مع استمرار الهدنة رغم بعض الحوادث المحدودة.

خلفية الصراع

الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1210 أشخاص في إسرائيل، واختطاف 251 شخصًا، ما يزال 91 منهم محتجزين في غزة. في المقابل، أدت الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 47،283 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.

ورغم صمود الهدنة، يواجه سكان غزة أوضاعًا مأساوية، إذ عاد العديد منهم إلى منازلهم ليجدوا الأنقاض والجثث المتحللة. ومع ذلك، سمحت الهدنة بدخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أقل من أسبوع.