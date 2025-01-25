عيد الشرطة المصرية.. نجوم جسدت شخصية رجال الداخلية على الشاشة

تحتفل جموع الشعب المصري اليوم، بعيد الشرطة المصرية الموافق ٢٥ يناير من كل عام، وفي ذكرى تلك المناسبة نقدم لكم رصد لأبرز نجوم الفن الذين جسدوا شخصية رجال الشرطة سينمائياً و درامياً.

أمير كرارة مسلسل كلبش"باشا مصر"

قدم الفنان أمير كرارة واحدة من أبرز أدواره الفنية، من خلال سلسلة أجزاء مسلسل "كلبش"، والذي حقق نجاحاً كبيراً ولقب بعدها الفنان أمير كرارة بلقب "باشا مصر".

استطاع المسلسل أن يقدم شخصية الظابط سليم الأنصاري، بكل المراحل الخاصة برجل الشرطة، وما يتعرض له من مواجهات إرهابية وإجرامية خاصةً في تلك المرحلة الشائكة التي مرت بعمر مصر.

أحمد السقا "المصلحة"

قدم الفنان أحمد السقا شخصية رجل الشرطة في فيلم "المصلحة"، وكان الطرح الفني يقدم مواجهة رجال الشرطة البؤر الإرهابية وبالتحديد في سيناء، وما كان يدور من مواجهات دامية، دفع ثمنها رجال الأمن أرواحهم فداء للوطن، كما ظهرت في أحداث الفيلم.

الزعيم "النمر والأنثى"

قدم الزعيم عادل إمام شخصية رجل الشرطة في مواجهات رجال العصابات والاجرام وتجار المخدرات.

ونجح الزعيم في تجسيد الشخصية بنجاح كبير، حيث تم تغيير هويته وزرعه كعميل داخل أفراد العصابة.

أحمد ذكي "الباشا"

بشخصية مختلفة عن شخصية رجل الشرطة النمطي، قدم الفنان الراحل أحمد ذكي شخصية رجل الشرطة الناقم على ثغرات القانون، والتي تساهم في خروج الكثير من المجرمين من قبضة القانون، وهو ما دفعه إلى التهور في بعض الأحيان نتيجة مشاعر الغضب.

كريم عبد العزيز "كوميديا هادفة"

نجح الفنان كريم عبد العزيز في تقديم شخصية الظابط، ورغم الشكل الكوميدي للعمل إلا أنه قدم طرح هادف بشكل كبير، ومن خلال سياق الأحداث نجح رجل الشرطة من القبض على عصابة تهريب المخدرات داخل جدران الجامعة بين الطلاب، عن طريق قيام رجل الشرطة بطل العمل كريم عبد العزيز، من الدخول وسط الطلبة وتم زرعه كعميل وسط الطلاب حتى سقطت أفراد العصابة.

صلاح ذو الفقار "الرجل الثاني"

وفي الزمن القديم تم تقديم رجل الشرطة في العديد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها فيلم "الرجل الثاني"، والذي نجح من خلالها الفنان صلاح ذو الفقار من تقديم شخصية رجل الشرطة، الذي أسقط عصابات التهريب الكبرى وكشف هوية الرجل الأول بعد الإيقاع بالرجل الثاني للعصابة.