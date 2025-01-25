النيابة الإدارية تهنئ السيسي بعيد الشرطة

هنأ المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى ال ٧٣ لعيد الشرطة المصرية.

وذكر رئيس النيابة الادارية خلال بيان للهيئة اليوم السبت، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص وأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، واللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة المصرية.

وأكد البيان أن ذلك اليوم سَجّلَ فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنيّة والفداء، تجسيدًا لإرادة وعزيمة الشرطة المصرية في التصدي لكل التحديات والمخاطر من أجل حفظ الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.

وتابع: إن ما تنعم به مصر اليوم من أمان واستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً لم يكن ليتحقق لولا ما يقوم به أبطال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات جَمّة يقدمونها عن طيب خاطر لينعم الشعب المصري العظيم بالأمان والاستقرار.

وأردف: سائلين الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام.

واختتم البيان: كل عام وأنتم بخير، وشعب مصر العظيم ينعم بالأمان والتقدم والازدهار.