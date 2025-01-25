أبرزهم طاهر ووسام.. الأهلي يفقد 6 لاعبين في مواجهة بيراميدز بالدوري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خدمات عدد كبير من اللاعبين في مواجهة نظيره بيراميدز غدا الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري للموسم الجاري 2024-2025.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

تأكد غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام بيراميدز، يتصدرهم الفلسطيني وسام أبو علي والثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز عند الساعة السابعة من مساء غداً الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".