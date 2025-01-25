اليوم.. الأهلي يضع خطة مواجهة بيراميدز في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته اليوم السبت ، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

يخوض الأهلي مواجهة بيراميدز بدوافع كبيرة نحو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاطلإستعادة صدارة جدول الدوري بعدما تنازل عنها عقب التعادل مع فاركو بهدف في الجولة الماضية.

ويضع “كوار” خلال المران الأخير خطة مواجهة بيراميدز بحثا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط في ظل الصراع القوي بين الفريقين على القمة وصارة جدول الترتيب.

ويحتل بيراميدز صدراة الدوري برصيد 20 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز عند الساعة السابعة من مساء غداً الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

يفتقد فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خدمات 6 لاعبين في مواجهة نظيره بيراميدز غدا الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري للموسم الجاري 2024-2025.

تأكد غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام بيراميدز، يتصدرهم الفلسطيني وسام أبو علي والثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد بسبب الإصابة.