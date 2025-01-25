لقاء رياضي بين قدامى لاعبي شمال سيناء وبور سعيد

التقى قدامى محافظة شمال سيناء مع قدامى بور سعيد في لقاء رياضي بنادي جمارك بورسعيد وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واستعاد قدامى كرة القدم بالمحافظتين خلال اللقاء ذكرياتهم الجميلة والممتدة عبر سنوات طويلة، حيث قام قدامى شمال سيناء بتقديم درع خاص للدكتور محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد ودرع للكابتن طة الشامي رئيس مجلس إدارة رابطة نجوم بورسعيد ،ودرع للدكتورة رابحة رخا ومنح جميع لاعبي رابطة نجوم بورسعيد شهادات تقدير، وقدم رابطة نجوم بورسعيد مُجسم تذكاري لجميع قدامى العريش.

وكان ضيف الشرف الكابتن طارق سليمان المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم الذى أصر على استقبال قدامى العريش والترحيب بهم وكذلك غالبية قيادات الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل قام إيهاب حسن عبدالوهاب بزيارة للمدينة الرياضية حيث استقبلة الدكتور محمود حسن مدير عام المدينة والذي قام بجولة داخل الملاعب والصالات ومجمع الاسكواش وحمام السباحة الأوليمبي.

حيث تم التعرف على آلية العمل داخل المدينة لتطبيقها بالمنشات الرياضية بشمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تبادل الخبرات بين جميع محافظات الجمهورية حيث تم وضع اللمسات الأولي مع وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد على ضرورة دمج الأنشطة الرياضية والشبابية بين محافظات القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء "على أن يتم التنسيق فيما بينهم خلال المرحلة المقبلة لعمل أنشطة متكاملة فيما بينهم تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والمبادرات الشبابية.