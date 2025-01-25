تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر 25-1-2024

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 25-1-2024، ويتم تحديد أسعار الذهب بشكل يومي وفقًا لعدة عوامل، منها سعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف المحلي، إلى جانب تكاليف التصنيع والطلب في الأسواق.
سعر الذهب اليوم في مصر
- عيار 24: يُعد هذا العيار الأعلى نقاءً والأغلى سعرًا بين العيارات المختلفة. سعر البيع للجرام يبلغ 4394 جنيه، بينما سعر الشراء يصل إلى 4371 جنيه.
- عيار 22: يتميز بنسبة نقاء مرتفعة أيضًا، ويبلغ سعر البيع للجرام 4028 جنيه، وسعر الشراء 4007 جنيه.
- عيار 21: هو العيار الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة الحُلي في مصر والوطن العربي، ويصل سعر بيعه إلى 3845 جنيه وسعر شرائه إلى 3825 جنيه.
- عيار 18: يتميز هذا العيار بجاذبيته في المشغولات الذهبية ذات التصاميم الحديثة والعصرية، ويبلغ سعر البيع 3296 جنيه وسعر الشراء 3279 جنيه.
- عيار 14: يُستخدم في بعض المشغولات الاقتصادية ذات التكلفة الأقل. يبلغ سعر البيع 2563 جنيه وسعر الشراء 2550 جنيه.
- عيار 12: يُعتبر من أقل العيارات نقاءً وأقلها تكلفة. سعر البيع للجرام 2197 جنيه وسعر الشراء 2186 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار السبائك والجنيهات الذهبية تأتي كالتالي:
- الأونصة الذهبية: تُعد من الخيارات المميزة للمستثمرين. يبلغ سعر بيعها 136678 جنيه، في حين يصل سعر الشراء إلى 135967 جنيه.
- الجنيه الذهب: يُعتبر استثمارًا شائعًا لدى الأفراد، حيث يبلغ سعر البيع 30760 جنيه وسعر الشراء 30600 جنيه.