اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الغربية ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 13 درجة .