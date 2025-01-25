اليوم.. طائرة الأهلي تواجه الزمالك في نهائي البطولة العربية بقطر

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلي مع الغريم التقليدي الزمالك فى السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة بنهائى البطولة العربية للأندية التى تقام فى قطر.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نهائى البطولة العربية للأندية بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3-2 فى نصف النهائى، بينما صعد الزمالك على حساب الشرطة القطري بالفوز بنتيجة 3-1.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

مشوار فريق طائرة الأهلي في البطولة العربية

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السلام العمانى بنتيجة3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية،بينما فاز الزمالك على الجزيرة الإماراتى بنفس النتيجة فى هذا الدور.

ونجح الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، أربيل العراقى ودار كليب البحرينى والشرطة القطرى، بينما حقق الزمالك الفوز فى مواجهتين أمام السيب العمانى والهلال الليبى وخسر أمام الكويت الكويتى فقط.

قائمة فريق طائرة الأهلي

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسينى وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودى ومحمد عثمان.