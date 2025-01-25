تشاهدون اليوم.. ليفربول يواجه إيبسويتش تاون ومباريات قوية في الدوري الإسباني

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي وريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث × نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 1

برايتون × إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليفربول × إيبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ساوثهامتون × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون × آرسنال – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي × تشيلسي – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × فياريال – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

إشبيلية × إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

بلد الوليد × ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو × أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي × يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي × بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 6

بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن 4:30 عصرا beIN Sports HD 8

فرايبورج × بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 5

أوجسبورج × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 1

ماينز 05 × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 9

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوخوم – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو × رين – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ستراسبورج × ليل – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان × ستاد ريمس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخلود × الرائد – الساعة 3:50 عصرا على قناة SSC 1

الأخدود × الخليج – الساعة 5:30 مساء على قناةSSC 1

الوحدة × الاتفاق – الساعة 7 مساء على قناةSSC 1