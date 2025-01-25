مدير مكتبة الإسكندرية: معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أهم معارض الكتب العالمية

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أحد أهم معارض الكتب العالمية، وأن مكتبة الإسكندرية حريصة على المشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يستقطب معظم مثقفي العالم العربي.

وأشاد زايد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المعرض اليوم السبت، بالزخم الكبير الذي يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يتزايد عامًا تلو الآخر، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من الزوار والذي يعكس قوة المعرض على جذب الملايين من خلال برنامج الفعاليات الثقافية المميز والتخفيضات التي تقام بمعظم دور النشر العامة والخاصة.

وأوضح أن جناح مكتبة الإسكندرية المشارك بالمعرض يقدم خصومات كبيرة على الإصدارات، مشيرًا إلى أن الجناح يعرض كتبا عن التراث والهوية والفنون العربية، وكذلك للشباب والأطفال، إضافة إلى كتب عن الفنون التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية.

وأكد حرص مكتبة الإسكندرية، كمؤسسة ثقافية فاعلة في الزخم الثقافي المصري، على المشاركة في المعرض من خلال عدة ندوات تقام على هامش الفعاليات، أبرزها ندوه عن الإتجار بالبشر والتطرف، وندوة تقام بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة الأطر الثقافية العربية.