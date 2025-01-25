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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 13% خلال ديسمبر الماضي

الصين
الصين
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 أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات وصلت إلى قرابة 4.89 تريليون يوان، في شهر ديسمبر من العام الماضي، ما سجل ارتفاعا نسبته 13% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات المذكورة - بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /السبت/ - إلى أن صادرات وواردات الصين من السلع والخدمات بلغت 376.1 مليار دولار أمريكي، و304.1 مليار دولار أمريكي على التوالي، ما أدى إلى فائض قدره 72 مليار دولار أمريكي.
وبلغت قيمة صادرات السلع حوالي 2.4 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة واردات السلع إلى نحو 1.74 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 660.9 مليار يوان.
وبلغت قيمة الخدمات المصدرة 298.6 مليار يوان، فيما سجلت قيمة الخدمات المستوردة 441.8 مليار يوان في الشهر الماضي، ما أدى إلى عجز قدره 143.3 مليار يوان.
 

الصين التجارة الدولية للصين