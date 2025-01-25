مكتب إعلام الأسرى: خلل بأسماء قائمة الإفراج وجار المتابعة مع الوسطاء

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، بأنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجار المتابعة مع الوسطاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأصدر مكتب إعلام الأسرى بيانًا موجزًا، مساء أمس الجمعة، أشار فيه إلى أنهم بانتظار الإعلان عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت.

وأوضح المكتب في بيانه أن فصائل المقاومة الفلسطينية كشفت عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللواتي سيتم الإفراج عنهن ضمن الصفقة، والتي تشمل أربع مجندات، مؤكدًا أنه يجري انتظار الكشف عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأشار البيان إلى أن القائمة ستتضمن 120 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في إطار صفقة التبادل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المتوقع الإفراج عنهن في الدفعة الثانية، وهن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استلامه رسميًا قائمة بأسماء الأسيرات الأربع عبر الوسطاء، مشيرًا إلى أنه سيُعلق على القائمة لاحقًا. ومع ذلك، أثارت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" تساؤلات حول القائمة، معتبرة أنها لا تتطابق مع الاتفاق المبرم، حيث طالبت إسرائيل بإدراج اسم الأسيرة أربيل يهود في هذه الدفعة، إلا أن اسمها لم يظهر ضمن القائمة.

ومن المقرر أن تُنفذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى اليوم السبت، حيث ستقوم كتائب القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ليتم لاحقًا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وفقًا للاتفاق.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل مكّن طواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة من بدء عمليات انتشال جثامين القتلى التي تعذر الوصول إليها خلال العمليات العسكرية.