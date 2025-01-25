السفير جمال بيومي: مصر والصومال يشتركان في الاهتمام بالأمن الإقليمي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات لتقسيم الصومال إلى دولتين على أساس قبلي، مما يهدد وحدة الصومال.

وأضاف أن إثيوبيا لا تزال تطمع في الصومال، مما يؤدي إلى التدخل في الشأن الداخلي للصومال.

وأوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عشرات الآلاف من الصوماليين يعيشون ويدرسون في مصر، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يجعله في منطقة حيوية بالنسبة للملاحة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر.

وأشار إلى أن مصر والصومال الآن أعضاء في منطقة التجارة الحرة، مما يعزز البعد الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويزيد من أهميتهما المتبادلة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن "الدعم المصري للصومال يُعتبر بمثابة إنذار مبكر، حيث إن أي اعتداء على الصومال يعد اعتداءً على مصر"، مضيفًا، أن مصر والصومال يشتركان في الاهتمام بالأمن الإقليمي، نظرًا لما تشهده المنطقة من انقسامات وصراعات.