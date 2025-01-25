الكرملين: موقف اليابان تجاه روسيا غير ودي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن اليابان تواصل اتباع سياسة غير ودية بشكل واضح تجاه موسكو.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف؛ تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، حول رغبته في حل "القضية الإقليمية" وتوقيع معاهدة سلام مع روسيا على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات الثنائية.

وقال - في تصريح لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إذا كانت طوكيو قد أرسلت أي إشارات حول استعدادها لاستعادة العلاقات.. اليابان تحافظ على موقف غير ودي بشكل واضح تجاه بلادنا".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين الماضي، استعداد موسكو للنظر في مبادرات طوكيو بشأن استئناف الحوار بين البلدين.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان لها - "ينطلق الجانب الروسي من حقيقة أن هناك سياسيين عقلاء وشخصيات عامة في اليابان اليوم يدركون ضرر مسار السلطات الرسمية المعادي لروسيا وعواقبه السلبية على الشعب الياباني".

وأضاف البيان، الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليابان، أن "روسيا مستعدة للنظر في مبادرات الجانب الياباني لاستئناف الحوار عندما تدعمها خطوات حقيقية من جانب طوكيو نحو التخلي عن سياستها غير الودية".

