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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص سقط من أعلي الطريق الدائري بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء سقوطه من أعلي الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي سقط من أعلي الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة أحد الأشخاص اختلت عجل القيادة بيده واصطدم بالسور الحديدي الجانبي وسقط متوفياً جري نقله إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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