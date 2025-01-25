"البنتاجون" يعلن بدء وصول قوات اضافية إلي الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين

أعلن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، بدء وصول القوات الأمريكية التي أمر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "روبرت سيلسيس" بإرسالها للحدود الجنوبية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أصدر أمرا، الأربعاء الماضي، بإرسال قوات إضافية تشمل حوالي 1500 عنصر إلى الحدود الجنوبية لتنضم إلى 2500 عنصر يعملون في المنطقة مع السلطات المعنية لضبط ومراقبة الحدود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أوقف إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على التصاريح الرسمية للولايات المتحدة، وفقا لمذكرة أصدرها الأربعاء الماضي، في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة.

وجاء ذلك في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الإثنين بعد ساعات من تنصيبه، وعليه "تم إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقا للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة".