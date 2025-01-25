ترامب يرحب بتصديق مجلس الشيوخ على تعيين "بيت هيجسيث" وزيرا للدفاع

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /السبت/ بتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "بيت هيجسيث" وزيرا الدفاع.

وذكرت قناة " الحرة " الأمريكية أن التصديق على تعييين هيغسيث جاء بصعوبة، إذ كانت نتيجة التصويت 50-50، ليتدخل نائب الرئيس جاي دي فانس ويدلي بصوت "كاسر للتعادل" بعد أن انضم السيناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي إلى السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من ولاية مين في التصويت ضد هيغسيث.

وكان اختيار هيغسيث البالغ من العمر 45 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم، فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.

وبيت هيغسيث من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وتم تكليفه بعدة مهام عسكرية خلال فترة خدمته كضابط مشاة في العراق ومناطق أخرى، وشارك بتدريبات في أفغانستان، كما خدم في مناصب متعددة بالحرس الوطني، وحاصل على عدة أوسمة عسكرية.