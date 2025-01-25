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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونغو الديمقراطية: مصرع الحاكم العسكري لشمال كيفو في معارك مع المتمردين

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
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فادت وسائل إعلام في الكونغو الديمقراطية أن اللواء بيتر سيريموامي، الحاكم العسكري لمقاطعة شمال كيفو لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعد أن أصيب أمس (الخميس) خلال تبادل لإطلاق النار قرب خط الجبهة غربي جوما عاصمة الإقليم. 
وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية، أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، عقد اجتماعا لمجلس دفاع مخصص للوضع حول "جوما" حضره كافة المسؤولين الأمنيين في البلاد. 
كما أصدر الرئيس الكونغولي، الذي قرر إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى شمال كيفو وتنظيم اجتماعات عملياتية في المقاطعة لتنسيق الجهود العسكرية وتحسينها، تعليماته بتعزيز القوات بالمعدات وتحسين ظروف عملهم من أجل الحفاظ على معنويات الجنود، مطالبا بإيلاء اهتمام خاص لحماية مدينة جوما، التي يحاول المتمردون الاستيلاء عليها.
وتدور حاليا معارك على جبهتين، كل منهما تبعد نحو عشرين كيلومترا عن جوما. ووقعت بعض الهجمات باتجاه مدينة ساكي في الغرب، حيث دارت بالفعل معارك عنيفة يوم الخميس. واندلعت معارك أيضا في مدينة كيبومبا الواقعة شمال العاصمة الإقليمية. 
وتسببت هذه الاشتباكات في الشمال في إتلاف خط كهرباء مهم لمدينة جوما. وأعلنت الشركة المشغلة "فيرونجا إنرجيز" أن "أعمال الإصلاح لن تبدأ إلا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك". 

الكونغو الديمقراطية كيفو