أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا بـ191 قذيفة خلال 24 ساعة

/ أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، إيفان فيدوروف، اليوم /السبت/، أن القوات الروسية قصفت 13 بلدة وقرية في المنطقة 191 مرة.

وأضاف فيدروروف، أن المعلومات الواردة تفيد بأن القوات الروسية استهدفت 13 بلدة وقرية، في جنوب شرقي أوكرانيا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت ثلاث غارات جوية على عدة مستوطنات.

وقال إن الروس هاجموا المنطقة بـ88 طائرة بدون طيار.

